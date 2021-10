Koroonaviiruse laialdane levik on jõudnud ka Ida-Virumaale

Mõnevõrra väiksema viirusesisaldusega on Lääne-Eesti reoveeproovid, selgub uuringust.

Uuringu juhi, Tartu ülikooli antimikroobsete ainete tehnoloogia professori Tanel Tensoni sõnul on väga suure viirusesisaldusega proovide osakaal kasvanud kindlalt juba kuu aega järjest. "Eesti keskmist olukorda kirjeldava indeksiga võrreldes on viirusekogus märkimisväärselt üle keskmise nii Harjumaal, Lõuna-Eestis kui ka Ida-Virumaal. Asulate seas on nädalaga toimunud kõige suurem viirusekoguse kasv Viljandis, Sillamäel ja Jõhvi-Ahtme piirkonnas," rääkis Tenson.