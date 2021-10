Edvin Lips: kõige helgemad hetked on siis, kui õpilastel läheb hästi

Edvin Lips meenutab: “See oli 1. septembril, kui ma läksin Rakvere muusikakooli. Siis direktor Toivo Peäske kutsus allkirja andma. Arvutis tuli digiallkiri anda kultuurkapitali teavitusele. Mõne päeva pärast kanti see preemia üle ka – 1500 eurot.”

“Eks ta oli rõõmus üllatus. Mingeid andmeid minult kevadel küll küsiti, aga ma ei seostanud küsimist sellega, et milleks ja kuhu. Tore, kui on märgatud ja juhtkond on sind esitanud sellise preemia kandidaadiks,” räägib mees.