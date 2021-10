Kolumn: hüvasti, auto!

Need tegevused pole enam nii glamuursed kui mõnikümmend aastat tagasi, kuid ühiskond pole neid täielikult hukka mõistnud – erinevalt näiteks suitsetamisest. Ikka veel korraldatakse vormelivõistlusi ja veinifestivale, kus liiguvad suured rahad. Tegelikult on ükskõik, kas sõita Ferrari või Moskvitšiga, kas juua Hennessy konjakit või Laua viina. On küll leiutatud elektriautod ja alkovabad õlled-veinid, kuid need on marginaalse turuosaga asendustooted.