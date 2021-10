Tissimägedelt Porganditrepi kaudu Palermosse, Linnuriiki ja Õpetaja Heinamaale

Kui ikka mõni nimi tahab külge jääda, siis see ka jääb. Rakveres asuvatest objektidest kolm kõige uuemat, mõne arvates ka kõige vaimukamat, on Tissimäed, Porganditrepp ja Süstatiik. Neist kaks esimest pole veel ametlikud, aga kolmas on kantud sellise nimega juba ka kaartidele.