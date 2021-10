Sõmerul avati rekordistaadion

Kuigi ametiisikud väidavad, et tartaanrada on kaldu vaid ühe kraadi võrra, ei taha kõrvaltvaatajad seda uskuda – kallak on ikka palja silmaga selgesti näha. “Projekteerija tegi kallaku seetõttu, et siin on väga keeruline savine aluspinnas ja rajalt ei saaks vett teisiti ära,” põhjendas vallavanem Maido Nõlvak. “Kriitikat-poleemikat on palju olnud ja hoovõturada on tõepoolest kaldu. Alguses ei pannud ka [ehituse] järelevalve seda tähele. Aga tagantjärele tarkusena on see hoopis äge, ma ennustan, et seda rada hakatakse mujalt ka vaatamas käima. Noortele sportlastele annab see lisamotivatsiooni, sest kaugushüppetulemused tulevad head,” lisas ta.