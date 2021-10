Collegium Musicale tähistas sünnipäeva Tapal

Dirigent Endrik Üksvärav rääkis, et kui kümme aastat on alati 3. oktoobril Collegium Musicale sünnipäevakontsert toimunud Tallinnas, tekkis mõte sellesse mustrisse värvi tuua ning rõõmustada Tapa publikut. "Peame Eesti eri paigus kontsertide andmist väga oluliseks ning teeme seda suurima heameelega, sealhulgas mitte ainult koori sünnipäeva puhul, kuigi ka sellest on nüüd plaan teha üks uus tore traditsioon," ütles dirigent.

Collegium Musicale sünnipäevakontserdi kavas oli Arvo Pärdi ja tema kaasaegse inglise helilooja John Taveneri looming. "Pärti ja Taveneri seovad mitmed kokkupuutepunktid. Taveneri valdavalt religioosset ja heakõlalist muusikat on tugevasti mõjutanud õigeusu teoloogia ja liturgilised traditsioonid. Ühtlasi pidas Tavener Arvo Pärti oma sugulashingeks. Taveneri kohta on öeldud, et ta juhatab kuulajad sügavasse vaikusse. Ennekõike on kontsert kantud aga John Taveneri mõttest, et muusika on igaühe jaoks ja muusika on palve," ütles Endrik Üksvärav.