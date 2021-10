Kaugliinibussides näeb filmifestivali eriprogrammi

"Go Busi seob festivaliga pikaajaline koostöö, mille mõte on tuua tipptasemel filmikunst mugavalt kätte neile, kel pole aega või võimalust kinosaali külastada. Bussifilm on heaks näiteks, et festivali programmi saab edukalt nautida ka sõidu ajal ning reisijad on hea võimaluse igal sügisel rõõmuga vastu võtnud," sõnas Go Busi kommunikatsioonijuht Kersti Gorstov.