Tutvustatakse kolme kultuuri kohtumispaiga vaimset ja materiaalset pärandit

"Alutaguse rahvuspargis kohtuvad eri keeled ja kultuurid ning siin tuleb kaitsta nii vaimset kui ka materiaalset pärandit. Selles unikaalse kultuurilooga paigas on oluline talletada Eesti noorima rahvuspargi elanike jälg ajaloos," sõnas Keskkonnaameti kultuuripärandi vanemspetsialist Ave Paulus.

Alutaguse on piiriala, kus kohtuvad eesti, vadja ja vene kultuurid, keel ja religioon. Selle piirkonna rikkalikku vaimset ja materiaalset pärandit kaitstakse rahvuspargina juba neljandat aastat. Sel sügisel toimuval seminaril keskendutakse arheoloogiapärandile, vadja kultuurile ja õigeusu rollile. Kultuuripärand on Alutagusel rikkalik ja säilinud on ka paljud arhitektuurilised mälestised nagu Vasknarva linnus, kirik ja klooster.