Virumaa Teataja tervitab uusi ajakirjanikke

Virumaa Teataja meeskonnaga liitus Merly Raudla, kes on töötanud ajakirjanikuna Virumaa Teataja toimetuses varemgi, aastatel 2014–2020. Vahepeal täiesti teises valdkonnas tegutsenud Merly pole aga sulge rooste lasknud: ta on teinud Virumaa Teatajale kaastööd ja olnud ka mitme Maa Elu loo autor.

Andres Tohver on kaasautorina tegutsenud Virumaa Teatajas terve septembri vältel. Andres on pika kogemusega ajakirjanik, kes on varem töötanud näiteks Maalehes ja Harju Elus. Oma töös on Andres kiire, väga põhjalik ja ei rahuldu poolikute lahendustega.