Rakvere täitis pronkstaseme nõuded. Rakvere abilinnapea Andres Jaadla sõnul on see suur tunnustus kahe aasta pingelisele tööle turismi arendamise valdkonnas. Abilinnapea lisas, et on veel pikk tee minna, aga on hea meel tõdeda, et Rakveres on moodustunud tugev turismivaldkonda eestvedav meeskond.

"Sihtkohtade terviklikul hindamisel on väga selgelt näha, kuivõrd põimunud on eri eluvaldkonnad ja kuivõrd oluline on, et probleemid ei kukuks ametkondade vahele," selgitas Liina Maria Lepik. Näiteks on jätkusuutliku turismi arendamiseks tarvilik arusaam külastajate osakaalust liiklusvoogudes; kogukonnaga arvestamine; turismiettevõtete motiveerimine vee- ja energiasäästuga tegelema; külastajate suunamine ülekasutatud aladelt mujale jne. "Rahvusvahelisi audiitoreid ei huvita, kas mingi valdkond on keskkonnaameti või linna kureerida või pole see õieti kellegi vastutusalas, oluline on tulemus. Green Destinations annab sihtkohale väga hea võimaluse näha tervikpilti ning teadmise, kus survestada koostööprojekte, et kogu sihtkoha huvides tarvilikud asjad tehtud saaks"" võttis Liina Maria Lepik kokku sihtkohapõhise lähenemise kasu.