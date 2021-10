Toidupanga üks olulisi eesmärke on võitlus toidu raiskamise vastu

Septembri lõpus tähistati toidu raiskamise vastu võit­lemise päeva ning toidupanga asutaja ja juht Piet Boerefijn rääkis, et raiskamise probleem on Eestis sama päevakajaline nagu ülejäänud maailmas. Toidupank korraldas oma igaaastase lõunasöögi, kuhu olid palutud ministrid, suursaadikud, teadurid, firmajuhid ja veel paljude elualade esindajaid. “Teeme neile lõunasöögi sellest toidust, mis muidu ära visatakse, et näidata, et see on tegelikult väga hea kvaliteediga,” ütles Boerefijn. Tema sõnul on toidupanga olukord võrreldes vahepealse seisuga, kus koroona tõi endaga kaasa väga palju abivajajaid, paranenud.