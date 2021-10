Väikeste paikade toidukohtade käekäik erineb nagu öö ja päev

See, et pandeemia on mõjutanud toitlustussektorit kõige rohkem, on siililegi selge. Linnades on viiruse tehtud kahju hakatud vähendama kojuveoga, aga väikestes kohtades pole seda tihtipeale võimalik teha. Osa virelevad, teistele on aja mahavõtt mõjunud hästi, sest on olnud mahti tegeleda arendustööga ja leida uusi kliente.