Köitekunstnikud mõtestavad Forestoniat

"Scripta manent VI. Forestonia. Estwald. Mine metsa!" on jätkuks mullu ARS Projektiruumis toimunud rahvusvahelisele näitusele-konkursile, kus osales 130 kunstnikku 15 riigist.

Näitusele on valitud esinema 26 eesti kunstnikku, kes on köitnud Valdur Mikita tekstikogumikku "Forestonia. Estwald. Mine metsa!", mis kajastab eestlaste mõttelaadi ja eestluse eripära. Kolmekeelne kogumik on välja antud koostöös Eesti kirjanduse teabekeskusega. Väljapanek pakub põnevaid kunstilisi lahendusi ja tehniliselt virtuoosseid näiteid elujõulisest köitekunstist.