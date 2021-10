Eesti Corvette Klubi näitab Rakveres sportautosid

Laupäeval kella 11.30–16 on Rakvere Keskväljakule oodata umbes 20 Chevrolet Corvette'i sportautot. Autod pärinevad aastatest 1957–2021 ning võimsamatel neist on kuni 650 hobujõudu.

Esindatud on kõik kaheksa põlvkonda: vanimad on üle 60 aasta ja noorimad vähem kui aastavanused. Keskväljakul on avatud kohvik ning autosid tutvustab Corvette'i klubi esindaja Margus Kärt. Eesti Corvette Klubi asutati detsembris 2011 ja on seega üks nooremaid autoklubisid Eestis.