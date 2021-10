Rakvere haiglas sündis nädalavahetusel kaheksa beebit

Haigla vanemämmaemand Lemme Luik tõdes, et töö ei ole veel lõppenud ja beebisid muudkui tuleb. "Meil on väga töine olnud," tunnistas ta ja lisas, et juba septembri lõpus hakkas lapsi kahekaupa tulema. "Oktoobrit alustasime mitmikutega. Laupäeval sündisid kaksikud tüdrukud. Ilusti ja kenasti," kõneles Luik ja sõnas, et kõik lapsed on terved ja tublid.