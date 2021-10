Rakvere räppar esitleb karmi lugu ja ootamatut koostööd

"Lahingumorda," mis ilmus sel nädalal kõigil populaarsetel voogedastusplatvormidel, on T.A.F.F.-i soolopala, mille muusika taga kodumaised produtsendid Rae ja Onyx. Riimid said linti võetud kauaaegse bändikaaslase Culpase kodustuudios Kadrinas, lõppviimistluse tegi aga eesti üks hinnatumaid stuudiovõlureid Bert On Beats.

"Let me see your warface" ehk "näita mulle oma lahingumordat", karjub pala sissejuhatav sämpel, mis lõigatud Stanley Kubricku kultuslikust sõjafilmist "Full Metal Jacket". Just selle filmi vaatamine inspireeris räpparit eluperioodil, mil kõik asjad ei läinud nii hästi kui vaja.

"Kas nemad seal Vietnami sõjas virisesid, kui tuli hommikul kell kuus ärgata? Isegi kui ei ole näha mingit protsessi, pead ikkagi elule vastu astuma ja läbi murdma. Nagu nüsiks võinoaga kivi," kirjeldab T.A.F.F. eelmisel suvel loo sõnu inspireerinud mõtteid.

Kas eelmine suvi oli siis nagu Vietnami sõda? "Vietnam ei olnud, aga kiiver peas pidi ikkagi ringi käima, et ellu jääda ja arved oleks makstud," ütleb räppar.

"Lahingumorda" esindab selgelt süngemat, suisa kriminogeensema maiguga suunda räppmuusikas. Pikka aega tundus, et raadiohitte sellisest asjast Eestis ei saa, kuni Beebilõusta ja Bad Arti edu tõestas vastupidist. "Kui nendega võrrelda, siis ega kvaliteet halvem ei ole. Usun, et see [edu] võib täpselt samamoodi ka minuga juhtuda," leiab T.A.F.F., kodanikunimega Taavi Leipalu, kes enda sõnul lihtsalt teeb muusikat ega mõtle väga selle turundamisele." Ma arvan, et neil (Beebilõustal ja Bad Artil – M. R.) ei olnud ka kindlat sõjaplaani, kuidas see asi nii kaugele viia. Kui asi on hea, siis ta läheb käima."

Kui ühe kriminaalse karakteri karmivõitu loo jutustamine ei pruugi raadios laineid lüüa, siis juba lähinädalatel on valmimas muusikavideo loole, millel on kõik eeldused suurema menu saavutamiseks. Videos laulab Janne Saar, kunagise tüdrukutebändi Nexus liige, kes elab juba aastaid Ühendriikides, Florida osariigis.

"Mulle jäi Instagramis Taavi armas koer silma ja hakkasime rääkima. Kui ma ta muusikat kuulasin, hakkasid ideed kohe jooksma," valgustab lauljatar koostöö tagamaid. "Mulle meeldib tema flow ja biit oli ka igati tasemel. Oleme nüüdseks mitu lugu koos teinud."