Klubi jagab õpetajatele rahatarkust

"Hea finantskirjaoskus ehk rahatarkus aitab noortel paremini rahaasju mõista ja nendega seotud riske teadvustada," rääkis haridusprogrammi Ettevõtlik Kool arendusjuht Heidi Uustalu. Tema sõnul on see oluline, et parandada noorte enda ning ka terve ühiskonna rahalist heaolu ja toimetulekut.

2018. aastal tehtud PISA finantskirjaoskuse uuringu andmetel on Eesti noorte finantsteadmised igati heal tasemel. "Teadmistest aga üksi on vähe, kui see käitumisse ei jõua. Tähtis on kujundada hoiakuid ja aidata tekkida õigetel harjumustel. Siin on väga tähtis kodu ja kooli koostöö," ütles rahandusministeeriumi rahatarkuse spetsialist Bret Klemm. "Mida varem rahatarkust õpetama hakatakse, seda parem. Ideaalis juba lasteaias."