Juhtkiri: laps väärib parimat

Nüüd on suur lootus, et viimaks saavad Haljala vallavalitsus ja -volikogu tegeleda ka muude asjadega kui see koolimaja. Mitu umbusaldamist ja vallavõimu vahetust selle koolimaja pärast toimus, ei jõuagi kokku lugeda. Ja päris põnev on oodata koolimaja avamist: kes siis seal kõige rohkem särab – kas idee algatajad, kes nüüdseks on võimu juurest eemale trügitud, või nüüdsed tegijad või hoopis mõni kolmas, kes ehk alles pärast valimisi võimule tuleb?