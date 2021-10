Läänemets: riik peaks osa Enefit Greeni aktsiatest andma kaevuritele

Läänemets nentis, et riik on pakkunud välja leevendusmeetmeid, mille seas populaarseimaks on uute töökohtade loomine Ida-Virumaal. “Kindlasti on see vajalik, kuid kaevurid vajavad lahendusi juba täna. Võiksime anda arvestatava osa riigi osalusega Enefit Greeni aktsiatest Ida-Virumaa kaevuritele, mis peaks kindlustama nende majanduslikku toimetulekut,” sõnas Läänemets.