Ümber Porkuni järvede tehti jooksutiir juba 36. korda

Tegemist on otsekui veidi ikoonilise ettevõtmisega, sest neid spordiinimesi, kelle mälestuses on treeninglaagris trenni alustuseks läbitud järvering, võib ilmselt sadades ja sadades kokku arvata. Ja suvise treeningupaigana on järveäärne kool lisaks kergejõustiklastele olnud populaarne korv- ja võrkpallurite hulgas, ning kes ei mäletaks seda kurikuulsat järve tagaosas asunud mülgast, mida ka kuivemal aastal oli uuema jooksutossuga kahju läbida.