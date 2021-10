EKRE linnapeakandidaat Anti Poolamets ütles, et betooni pole kunagi piisavalt, aga vahendeid selleks napib. "Tegelema peaks praktiliste asjadega, näiteks teetöödega, ning Pikale tänavale peaks elu tooma," sõnas Poolamets ja lisas, et EKRE-l on plaanis ka turuhoonele uus elu sisse puhuda.