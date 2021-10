Maakonnas on 46 uut nakatumist

Terviseameti kodulehel näitab kinnitatud nakatumisjuhtumite graafik, et Lääne-Virumaale lisandus ööpäevaga 46 uut nakatunut. Tänahommikuse seisuga vajab kogu Eestis sümptomaatilise COVID-19 tõttu haiglaravi 188 inimest. Kokku on haiglas 230 koroonaviirusega nakatunud patsienti, kellest on vaktsineerimata 163 ehk 70,9 protsenti ja lõpetatud vaktsineerimiskuuriga 67 ehk 29,1 protsenti.