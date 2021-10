Päästjad võitlevad oma perede sissetuleku eest

Ida päästekeskuse Lääne-Virumaa operatiivkorrapidaja, Eesti päästeala töötajate ametiühingu juhatuse liige Aivar Lepp rääkis, et nimetatud kolmapäeval käis meie maakonnast valitsuse residentsi, Stenbocki maja ees meelt avaldamas Rakvere komandost kuus meest ja Kundast kolm päästjat. Siis oli meeleavaldusel osalejaid rohkem kui varasematel kordadel. Lepa sõnul ongi see ametiühingu strateegia – tulla välja järjest suurema osalejate arvuga.

Milles on siis probleem? Lepp selgitas, et päästjad alustasid meeleavaldusi tänavu kevadel, kui saadi teada, et riigieelarve kärped tähendavad ka päästjate rahakoti kallale minekut. Lepa sõnul sooviti meeleavaldusega juhtida valitsuse tähelepanu asjaolule, et sisejulgeoleku valdkonnas ei saa enam midagi kärpida. “See seaks ohtu elanike ja riigi turvalisuse,” ütles Lepp.