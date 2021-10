Kilkide spordiperekond pälvis olümpiakomitee suure tunnustuse

Anu ja Ergo Kilki (kõige taga) on poegade Taavi (paremalt), Siimu, Kaarli, minia Keiry ning lastelaste Hertta ja Karliga tulnud Vainupea metsa akusid laadima. FOTO: Reti Kokk

Kõik neli pere meesliiget on kergejõustikus Eesti meistrid. Emal ei ole nende ohjamisega probleeme olnud, sest kõik on pidevalt trennis. Isa hinnangul on olümpiakomitee tunnustus nagu elutööpreemia.