Kommentaar: debatt kui valijatega suhtlemine

Rakverel on juba kaks aastat olnud naislinnapea. Kui hästi või halvasti keskerakondlasest Triin Varek oma tööga hakkama on saanud, pole siinkohal minu otsustada. Otsese tagasiside oma valijatelt saavad poliitikud pisut enam kui nädala pärast, valimistel saadud häälte kokkulugemise õhtul.

Küll aga võib öelda, et midagi on Rakvere linnas Triin Vareku ametiajal muutunud. Tunduvalt vähemaks on jäänud macho-kultuuri ja juhtimises tajutavat “möirgavat” stiili, mida harrastas eelmine linnapea, praegu Haljala vallas kandideeriv reformierakondlane Marko Torm. Aeg-ajalt võib ju tore olla, kui linna mõne ürituse eestvedamiseks linnapea end pisut pööraseks ajab ja sel moel rahvale ligemale püüab pääseda, kui aga seesugune alfaisase suhtumine pidevaks muutub, on asi laias laastus lihtsalt inetu.