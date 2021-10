Noored peavad oluliseks kohalike poliitikute ausust ja eesmärke

Romary Hang (16), kes saab KOV-i valimistel esimest korda oma hääle anda, rääkis, et soovis valimisprotsessis osaleda juba varem, siis, kui ta oli 14-aastane. See oli aeg, mil ta alustas jõutreeninguga ja sai endale treeningukava koostajaks Rakvere linna tuntud poliitiku, kelle kandideerimist ta märkas. Ta tundis tol ajal kurbust, et ei saanud osaleda, sest tundis, et on suuteline kaasa rääkima.