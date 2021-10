Lääne-Viru keskraamatukogu muinasjututoas on end sisse seadnud eriline nukupere

Riidest tehtud, kõneka ilme ja iseloomuga tegelasi nimetatakse sageli ka tekstiilskulptuurideks. Nukud on igast küljest vaadeldavad ja valmistajale on tähtsad nii pepu kui ka nägu. Svetlana Pagel peab praegu pensionäripõlve, kuid on töötanud 15 aastat hambatehnikuna ja teist sama kaua massöörina. Ta kõneles, et on lapsest peale armastanud igasugust käsitööd. "Hambatehniku töö vajas ka silma ja sellist nikerdamist ning püsivust," tõi ta paralleeli oma endise elukutse ja hobi vahele. Nukkude mudelid võtab naine põhiliselt internetist, kuid mõni nukk on puhas tema enda fantaasia.