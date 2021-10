Lääne-Virumaale lisandus 48 nakatunut

Tänahommikuse seisuga vajab sümptomaatilise COVID-19 tõttu haiglaravi 198 inimest. Terviseameti kodulehelt nakatumisnäitajate andmetest selgus, et Lääne-Virumaale on hommikuse seisuga lisandunud 48 nakatunut. Kokku on haiglas 242 koroonaviirusega nakatunud patsienti, kellest on vaktsineerimata 169 ehk 69,8 protsenti ja lõpetatud vaktsineerimiskuuriga 73 ehk 30,2 protsenti.