Rakvere volikogu pidas ei-tea-mitmenda istungi

"Võimalik, et minu arvepidamises ei kajastu mõni valimistejärgne istung, kus määrusi või otsuseid vastu ei võetud," tõdes Juhkami. "Aga käärid on ikka liiga suured. Võimalik muidugi, et Marko läks hoogu ja tegi mõnest istungist mitu postitust," lisas ta naerdes. "Kokkuvõttes suurt vahet pole. Olid töised neli aastat, mille jooksul juhtus nii mõndagi."