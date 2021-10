Neuhausi sõnul otsis ta koolile psühholoogi. Ja vajalik inimene, kes on varem teinud koostööd Rakvere vallaga, leitigi. Hea tava kohaselt enne töölepingu allkirjastamist nime ei avalikustata. Küll aga selgitas Neuhaus, et tema üks soove kooli psühholoogile oli see, et ei kustutataks tulekahjusid, nagu tavaliselt koolides tehakse, vaid tegeldaks ka ennetustööga.