Keio Soomelt: “Mulle isiklikult ei meeldi spordivõistlused, aga see ei tähenda, et neid ei peaks korraldama”

Peakorraldaja tänab Festhearti programmijuhti Tiina Terast, kes on festivali kavasse saanud väga head ja uued filmid, mis on võitnud auhindu Cannesi, Milano ja muudelt maailma suurtelt festivalidelt. Eelmisel aastal näiteks oli Tove Janssonist rääkiva filmi maailma esilinastus laupäeval, 3. oktoobril ja järgmisel päeval jõudis see vaatajateni Festhearti raames Tartus.