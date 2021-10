Rakveres tegutseb väikelaste tantsuring Tipa-Tapa

Trenni on oodatud kolme kuu kuni paari aasta vanused lapsed koos vanematega. Seal tantsitakse enamasti eesti muusika saatel, aga mõnikord annavad rütmi ka salsa või folgi stiilis palad. “Trennide eesmärk on vabas õhkkonnas nautida tantsulist liikumist,” ütles Mirjam Pooland ja lisas, et kuigi treeningutel pööratakse tähelepanu ka akrobaatiliste elementide õppimisele, koordinatsioonile ja rütmitajule, on nende ülesehitus pigem loominguline kulgemine.