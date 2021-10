Tudu tüdruk Epp Mäe –maailma naistemaadluse hõbe

Lasteaia pisikeste põnnide liivakastis müttamist turvavad kasvatajad Eve ja Moonika olid eelmisel õhtul (kohtusime eile ennelõunal) toimunuga kursis ja rõõmsad. “Väikese koha asi, kõik tunnevad kõiki, loomulikult läheb see positiivselt korda, kui keegi oma külast maailmas nii kuulus on ja tal hästi läheb,” oli nende uhke arvamus asjast. Mõlemad meenutasid, kui vahva see oli, kui Epp käis kohalike lastega kohtumas ja lapsed said tema asju proovida ning kuidas ta saatis neile kingitusi.