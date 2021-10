Juhtkiri: Epp on võitja!

Pisikesest Tudu alevikust pärit Epp Mäe võitis maadluse MM-il hõbemedali! Justnimelt võitis, mitte ei kaotanud kulda. Kui keegi väidab, et see oli kaotatud kuld, mitte võidetud hõbe, siis mingu nurka ja häbenegu. Isegi asjaolu, et mõned tugevamad maadlejad MM-il ei osalenud, ei vähenda Epu hõbemedali väärtust. Epp Mäe on 2021. aasta naistemaadluse-MM-i hõbemedaliomanik ja see fakt raiutakse ajalukku.