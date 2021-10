Žürii märkis, et lugu Serafimast ja Bogdanist maalib elava pildi tegelaste erakordsest maailmast: vanausuliste küladest, elustiilist, religioonist ja keelest. "See on osaliselt muinasjutt, osalt etnograafiline kujutis traditsioonidest ja ajaloost rikka kogukonna kohta. Afanasjevi stiilimeisterlikkus, täpsed kirjeldused ja metafoorid teevad lugejale selgeks eri tunded ja tegevused. Ta pöörab erilist ja teravat tähelepanu keskkonnale ja detailidele," seisab žürii materjalides.