Kuna see kolleeg on paras digidüsgraafik, jätkus aasimist pikaks ajaks. Et küllap ta kontot tehes mõnd vale nuppu vajutades kogu Facebooki ära lõhkus.

Palju kurvem nägi järgmisel hommikul välja massimeedia. Iga teine uudis ja kommentaar kõneles Facebooki langemisest. Üks hurjutas, et riiki sotsiaalmeedias juhtida ei tohi, ja teine kirjeldas kõiki hädasid, mis teda kuuetunnisel Facebooki katkestusel tabasid. Kõik nad omast arust juhtisid tähelepanu asjaolule, et elu ilma sotsiaalmeediata on tegelikult võimalik ja kui tühine see leiutis õigupoolest on, kuid unustasid seejuures ära, et selliseid kommentaare kirjutades viitasid nad ilmselgelt iseenda Facebooki-sõltuvusele.