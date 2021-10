Kolumn: uus algus

Alguses tekitas küll hirmu see, et kõik on võõras ja täpselt ei teagi, kus miski asub, aga linna vahel ekslema hakates mõistsin ma, et Rakvere on vägagi sarnane Viljandiga. Ümberringi on rahulik ja vaikne, kõik on jalutuskäigu kaugusel ehk ideaalselt saab hakkama autota. Inimesed, kes tuleva tänaval vastu, naeratavad ja jätavad mulle mulje, nagu teaksid ja tunneksid nad mind juba aastaid. Linna vibe on avatud meelega ja täis tahet. Potentsiaali on, et jõuda kaugele.