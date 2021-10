Virumaa kolledž tutvustab ettevõtjatele TTÜ teadustööd

"Infopäev on esimene samm selles suunas, et suurendada kontakte ja koostööd ettevõtjate ning teadus- ja arendustegevustega tegelevate inimeste vahel. Edukas koostöö on rohepöörde eesmärkide täitmisel ja õiglasel üleminekul võtmetähtsusega. Sama tähtsad on koostöö ergutamiseks ja soodustamiseks riigipoolsed toetusmeetmed, milles infopäeval saab samuti ülevaate," märkis Virumaa kolledži Virumaa digi- ja rohetehnoloogiate innovatsioonikeskuse juhataja Heiko Põdersalu.