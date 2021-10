Corvette on Ameerikas toodetav sportauto, mille juured ulatuvad 1953. aastasse, mil esimesed Chevrolet Corvette Sting Ray mudelid Michigani osariigis asunud tehasest välja veeresid. Corvette oli omal ajal Ameerikas, ning on praegugi, tuntud eelkõige hästi elava poissmehe autona. Ruumi on neis küllaltki vähe, hobujõude ja edevust see-eest palju. Autod on laiad, mugavad ja madalad, mis pakub maanteesõidul hoopis teistsugust tunnet ning sõidunaudingut, kui keskmine Euroopa väikeauto.