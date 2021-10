NATO test on füüsiline test, mis hõlmab endas kahe minuti jooksul tehtavaid toenglamangus kätekõverdusi , istesse tõuse ning 3,2 kilomeetrist jooksudistantsi. Iga ala eest on võimalik maksimaalselt saada 100 punkti ning vajalike korduste arv on seotud tabeliga, mis eristab sooritaja vanust ning sugu. "NATO test on selles mõttes väga aus proovikivi, et 25-aastane noormees peab suutma maksimumtulemuse jaoks rohkem kätekõverdusi teha, kui minu sugune vanem mees," märkis heategevusliku ürituse korraldaja Kaul Augasmägi, kes vaatamata oma kõrgele eale möödunud aastal maksimaalse tulemuse NATO testis suutis saavutada.