"See on natuke nagu suguvõsa kokkutulek samas. Kõiki inimesi ei tunne, mõnd vaid nägupidi, mõnd juba väga isiklikult. Igal aastal liitub uusi inimesi." Erakordselt rõõmustas Soomelti aga aspekt, et festivali püsipublik on läbi aastate tohutult kasvanud, tuues võrdluseks, et kui kõige esimesel aastal võeti vastu 20 festivalipassiga külastajat, on neid tänaseks 70 - see on publik, kes vaatab ära terve programmi. Neile lisanduvad juurde üksikpiletite ostjad ning palju on neid, kes naudivad programmi mõlemas linnas.