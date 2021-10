Foto on illustratiivne. FOTO: Arvo Meeks

65-aastane Tapal elav naine teatas politseile, et 7. oktoobril oli talle helistanud vene keelt kõnelenud isik, kes oli esitlenud ennast SEB töötajana ja teatanud, et naise kontolt on tehtud kahtlaseid tehinguid.