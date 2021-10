Juhtkiri: Festheart teeb meid suuremaks

Kui väge täis Rakverega on Festhearti korraldajad pidanud kohut käima – võidukalt! – ja iga linnalt saadud sent on enne pikerguseks veeretatud, kui käest antud, siis heade mõtete linnas Tartus on festival avasüli vastu võetud ja seda igati toetatud. Kui Rakveres esinetakse kultuuri(!)debatil Festhearti vastu raevuka vihakõnega, siis Tartus päritakse, kas saaks veel kuidagi abiks olla. Kaks linna elaksid justkui eri ajastutes, olles vastanditeks oma keskaegse ja tänapäevase suhtumisega.