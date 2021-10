Tapa vallas on enne valimisi seis segane ja võitjat ennustada ei oska praegu ilmselt keegi. Üsna kindel on, et ükski nimekiri absoluutset enamust ei saa ning volikogu 21 kohta jagunevad üsna võrdselt reformierakonna, keskerakonna ning kahe valimisliidu vahel.