Kaskadöör ja motosportlane tõdes, et otseeetris ja pealtvaatajate pilkude all pea olematu, vaid 18 meetri pikkuse hooraja alguses hüppeks valmistudes oli ta üsna rahulik. Süda tahtis rinnust välja hüpata iga päev terve kuu enne hüpet. “Kuni oma armsat mootorratast nägin, tekkis äratundmine ja kodune tunne. Tundsin ennast rahulikult. Mul ei olnud ühtegi mõtet peas. Vaatasin seda rampi ja teadsin, et sealt tuleb hüpata,” meenutas Meier.