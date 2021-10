Osalejaid, kes vähemalt ühe tulemuse protokolli kirja said – nende hulka ei ole arvestatud laste ning mini- ja tillujooksudel osalenuid –, oli kõikide osavõistluste peale 454. Kokku seega tuhandeid ja tuhandeid stardikordi. Osalejaid ei olnud mitte üksnes Lääne-Virumaalt, palju oli Ida-Viru päritolu harrastajaid, samuti mujalt üle Eesti kohale tulnuid. Üksteist kanget jooksusõpra aga olid osalenud kõigil kavas olnud etappidel ehk said osavõtumedalitest kokku täiusliku pusle, lisaks oli päris palju neid, kellel üks või kaks üritust vahele oli jäänud.

Sarja ühe peakorraldaja Ainar Sepniku sõnul jagasid nad vastutust Vahur Leemetsaga, kes on üle Eesti tunnustatud ajavõtuspetsialist. Enamikul sarja kalendris olevatel jooksuüritustel on küll omad korraldajad, kuid mehed on olnud paljudel juhtudel neil abis. Sepniku teadmisel peaks järgmine hooaeg tulema samas mahus, kui oli tänavune: kõik senised jooksud on kavas ja juurde hetkeseisuga kedagi tulemas ka ei ole. "Jooksjatelt on tagasiside olnud positiivne, järelikult ajame õiget asja, asi toimib, aga alati saab paremini," ütles entusiastlik korraldaja lõppenud hooaega kokku võttes.