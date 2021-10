Kolmapäeval tuleb kuni 11 kraadi sooja

Öösel on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma ja on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1–7 m/s. Sooja on 1–8 kraadi.

Peipsi järvel puhub lõunakaare tuul 3–8 m/s ja laine kõrgus on 0,4–0,9 meetrit. Mitmel pool tuleb vihma ning nähtavus on enamasti mõõdukas. Sooja on 4–7 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm ning mitmel pool sajab vihma. Ennelõunal püsib paiguti udu. Puhub läänekaare, looderannikul ka põhjatuul 2–8 m/s. Sooja on 8–11 kraadi.