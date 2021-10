"Kõva mees ta on, mitte mingi tuulelipp. Silmakoopaga teeb lahti õllepudelit," laulab refräänis Fofkin. Muuseas saame loost ka teada, et kõva mees ei näita liikluses suunatuld, jätab oma prügi metsa alla maha, ja kuigi tal on taskus alati raha, ei maksa ta ära oma võlgu.

Fofkini sõnul on tegu humoorika välimäärajaga, mida liiga tõsiselt võtta ei tasu. Õigupoolest kahtleb Fofkin, et keegi üldse suudaks loost valesti aru saada ja teemat sõna-sõnalt võtaks.

Kadrina räpiduo on varemgi teemaks võtnud eri mehetüüpe. Netiavarustes on kuulamiseks ka nende palad "Meeste värk" ja "Mehed ei nuta". Just nendele paladele sõnu kirjutades jäi õhku rippuma mõtteid, mis uues meesteloos kasutust leidsid, tunnistab idee autor Vesikas. "Nagu öeldud, mehi on erinevaid ja pole välistatud, et mõnest mehetüübist ilmub kunagi veel mõni meestelugu," lisas riimimeister.