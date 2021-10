Sirsti kaitseala asub Alutaguse läänepiiril, mis on meie karupopulatsiooni tuumikala. Koos kogenud loodusgiidiga külastatakse Sirtsi soo lähistel asuvaid maha jäetud karude talvepesi, kraabitud puid ning otsitakse muid karude ja teiste metsloomade tegutsemisjälgi. Oktoober on aeg kui karud koguvad viimaseid energivarusid saabuvaks talveks ning liiguvad veel aktiivselt enne talvepesade ümbrusesse paikseks jäämist.

"Kui midagi hästi tunned, oskad seda ka kaitsta," sõnas ELÜ juhatuse liige Aivar Ruukel. "Viimane aasta on näidanud, et eestimaalased on vägagi huvitatud kohaliku looduse kogemisest ja tunnetamisest läbi matka," lisas ta.