Alansi vabatahtliku päästekomando liige Ain Salupõld rääkis, et möödunud laupäeval, 9. oktoobril korraldati komandode vahelist suurõppust Paunküla RMK alal. "Õhtul kella seitsme ajal läksime laagriplatsile, parkisime autod korrektselt ritta ning läksime ise lähedal asuvasse soojakusse sööma ja nõu pidama. Soojakus on generaator, mille müra tõttu ei kuulnud me väljas toimuvat," selgitas Salupõld.